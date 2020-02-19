شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً حول إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لجامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2020 بزيادة جامعة جديدة وهى جامعة أسوان التي جاءت في المركز (104)

كما أظهر التقرير تقدم مراكز 4 جامعات مصرية مقارنة بنفس التقرير للعام الماضى 2019 وهى جامعة المنصورة التي تقدمت للمركز (102) مقارنة بالمركز (137) في العام الماضى، وجامعة قناة السويس في المركز (109) مقارنة بالمركز (114)، وجامعة القاهرة في المركز (178) مقارنة بالمركز (201- 250)، وجامعة عين شمس في المركز (251- 300) مقارنة بالمركز (301 – 350)

وأضاف التقرير أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة جاءت في المركز (155) وجامعة كفر الشيخ في المركز (175)، وجاءت جامعتا بنها وبنى سويف في المركز (201 – 250)، وجامعتا الإسكندرية وطنطا في المركز (251 – 300)، وجامعات الفيوم وسوهاج وجنوب الوادى في المركز (301 – 350)، وجامعات أسيوط والمنوفية والمنيا والزقازيق في المركز (351 – 400)، وجامعتا الأزهر وحلوان في المركز (401 – 500).