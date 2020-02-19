شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لإزالة الوصمة عن المرض النفسي للدكتور أحمد عكاشة 29 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة الكتاب بنادي الجزيرة تكريم الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية وأستاذ الطب النفسي، خلال ندوة بعنوان «الحملة الوطنية لازالة الوصمة عن المرض النفسي»، السبت 29 فبراير الجاري.

تناقش الندوة الحملة التي يتبناها الدكتور «عكاشة» لإزالة وصمة المرض النفسي، وكيفية التعامل النفسي مع المراهقين، ويديرها الطبيب النفسي الدكتور إبراهيم مجدي، والدكتور بدوي خليفة، أستاذ الانف والاذن.

ومن المقرر أن يحضر الندوة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النادي وضيوف الدكتور «عكاشة» من كتاب رأي وإعلاميين ونجوم مجتمع مهتمين بازالة الوصمة عن المرض النفسي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حوله.