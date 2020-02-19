شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لإزالة الوصمة عن المرض النفسي للدكتور أحمد عكاشة 29 فبراير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت لجنة الكتاب بنادي الجزيرة تكريم الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية وأستاذ الطب النفسي، خلال ندوة بعنوان «الحملة الوطنية لازالة الوصمة عن المرض النفسي»، السبت 29 فبراير الجاري.
تناقش الندوة الحملة التي يتبناها الدكتور «عكاشة» لإزالة وصمة المرض النفسي، وكيفية التعامل النفسي مع المراهقين، ويديرها الطبيب النفسي الدكتور إبراهيم مجدي، والدكتور بدوي خليفة، أستاذ الانف والاذن.
ومن المقرر أن يحضر الندوة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النادي وضيوف الدكتور «عكاشة» من كتاب رأي وإعلاميين ونجوم مجتمع مهتمين بازالة الوصمة عن المرض النفسي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حوله.
كانت هذه تفاصيل خبر ندوة لإزالة الوصمة عن المرض النفسي للدكتور أحمد عكاشة 29 فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.