شكرا لقرائتكم خبر عن سفير القاهرة لدى الصين: مازال هناك 39 مصريًا في ووهان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، إن هناك 39 مصريًا لا يزالون متواجدين في مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا، حيث تجمعنا بهم شبكة مترابطة عبر «الشات» للتواصل المستمر معهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية أننا «نعمل في ظروف صعبة للغاية، لأن الحركة محدودة داخل الصين، لافتًا إلى أنه خلال عملية إجلاء المصريين السابقة واجهنا صعوبات غير عادية من قبل السلطات المختصة».

وطمأن «حجازي» المشاهدين على المصريين المتواجدين في الصين، مشيرًا إلى عدم إصابة أي منهم بكورونا.