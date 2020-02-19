شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار معدات لشفط مياه الأمطار بشوارع القاهرة والجيزة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت أجهزة محافظتا القاهرة والجيزة، معدات شفط المياه بأماكن تجمع مياه الأمطار ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، لشفط المياه ومنع تراكمها بالتزامن مع سقوط الأمطار، كما كثفت محافظة القاهرة من المعدات بنفقى الثورة والعروبة شرق القاهرة لمتابعة عمليات الشفط والاستعداد حال تزايد الأمطار مع التقلبات الجوية.

وشهدت عدد من شوارع مدينة الجيزة انتشار لمعدات شفط مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، للعمل على شفط المياه المتراكمة في بعض الشوارع، ومنع تكس المرور بسببها.

وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر، وذلك تزامنا مع موجة الطقس السئ التى ضربت البلاد بداية من السبت الماضى، وصاحبها انخفاضا ملحوظا فى على أغلب الأنحاء .

وامتدت موجة الطقس السئ للعاصمة، حيث تغطى سماء القاهرة والجيزة سحب كثيفة وغيوم، وسط سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى ونشاط للرياح تسبب فى زيادة الاحساس ببرودة الأجواء .

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل والرياح تنشط على أقصى الغرب تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مايل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.