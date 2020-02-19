شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: مد تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية حتى 28 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قطاع المعاهد الأزهرية مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية، للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2019/2020م، إلكترونيًّا؛ لتكون حتى 28 فبراير 2020م، داعيًا طلاب الشهادة الثانوية للقيام بالخطوات التالية:

ـ يحصل الطالب على (اسم المستخدم ـ كلمة السر) من خلال مسئول التحول الرقمي بالمعهد، والذي يراجع معه كيفية تسجيل البيانات وطباعة الاستمارة بشكل صحيح.

ـ يقوم الطالب بالدخول على الرابط التالي؛ https://azhar.gov.eg/thanaweya/login.aspx ؛ باسم المستخدم الذي حصل عليه من مسئول التحول الرقمي؛ لمراجعة وتحديث بياناته بشكل إلكتروني، ثم يقوم بحفظ البيانات وطباعتها.

ـ يتوجه الطالب بالاستمارة المطبوعة إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد؛ لمراجعة الاستمارة ومطابقتها بالاستمارة الورقية، والتوقيع عليها بصحة البيانات.

ويعد هذا المشروع أحد نتائج مبادرة رائد التحول الرقمي التي أطلقها مركز المعلومات بالأزهر الشريف في وقت سابق؛ حيث يقوم رائد التحول الرقمي بتشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية بالمعاهد والإدارات الأزهرية.

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لمزيد من التفاصيل يمكن مشاهدة الفيديو التالي:

وكان قد أطلق الأزهر الشريف برنامجاً جديداً تحت عنوان "أخ ثانٍ والرابط إنسانى"، أطلقه مركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب لتنمية قدرات طلاب المعاهد الأزهرية بقيم وثيقة الأخوة الإنسانية، برئاسة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، وإشراف فنى الدكتورة نهلة الصعيدى رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والإشراف الإدارى للدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، بهدف تنمية قدرات طلاب المعاهد الأزهرية، بقيم ومبادئ وثيقة الأخوة الانسانية، من خلال إدماج مصفوفة القيم الواردة بالوثيقة، فى المنظومة التربوية بالمعاهد الأزهرية، بكافة المراحل التعليمية، بعد دراستها وتحليلها تربوياً وتعليمياً.

وقال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن البرنامج تم تفعيله بالفصل الدراسى الثانى الحالى، بـ27 معهدًا فقط كمرحلة تجريبية، وتسميتها بـ"المعاهد المختارة لتطبيق المبادئ"، من إجمالى ما يزيد عن 10 آلاف معهد أزهرى على مستوى الجمهورية، بواقع معهد بكل منطقة أزهرية كمرحلة أولى، منوهاً الى أنه إذا ما كلل للبرنامج النجاح ستكون هناك مرحلة ثانية، يُطبق فيها على كل معهد بكل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية، بعدد 195 معهدا لعدد 195 إدارة تعليمية.