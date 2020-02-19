شكرا لقرائتكم خبر عن إنتعاش فى سياحة البالون الطائر.. ومصر فى المرتبة الـ 3 دوليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بزيارة تفقدية الي مطار الاقصر الدولي، اليوم الاربعاء، فى إطار الجولات المستمرة للمطارات لمتابعة حركة العمل وانتظامية التشغيل داخل المطارات المصرية، وقد رافقه خلال الجولة الملاح حسين سالم مدير مطار الأقصر .

و أعطى محجوب توجيهاته بضروره تقديم كافة التسهيلات وتذليل كافة العقبات أمام المسافرين وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر فى ظل انتعاش الحركه السياحية الداخلية كما تابع مشروعات التطوير التى تتم بالمطار بشكل عام، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذها فى أقرب وقت مع وضع توقيت زمنى محدد للانتهاء من تلك المشاريع،

وتضمنت الجولة زيارة موقع إقلاع البالون الطائر حيث شهدت الأونة الأخيرة إنتعاش واضح فى سياحة البالون الطائر التى أصبحت واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر واحتلت ترتيبا دوليا رقم 3 بين أكبر 10 دول في العالم.

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وأوضح رئيس الشركة المصرية للمطارات أنه تم تزويد موقع إقلاع البالون الطائر بأحدث كاميرات المراقبة ومحطة أرضية للمراقبة الجوية ومحطة أرصاد جوية حديثة، وتم تزويد البالون بتقنيات حديثة تتواصل مع الأقمار الصناعية تساعد الطيار في الطيران الآمن حفاظا على سلامة الركاب وجاري زيادة مساحة أرض الإقلاع وتجهيز صالة استقبال (مخيم) للركاب مزودة بجميع الخدمات الخاصة للسياح.

كما حرص محجوب فى نهاية جولته على الإجتماع مع العاملين للإستماع لهم ولمقترحاتهم ووعد بانه لن يدخر جهداً فى توفير كل سبل النجاح والرفعة للعاملين التى تؤهلهم لقيادة منظومة ناجحة قويه مثل الشركة المصرية للمطارات و شدد على تنمية روح الفريق التى هى الركيزة الأساسية للنهوض بالشركة .