نشرة الحوادث المسائية.. أب يقتل ابنته ومصرع سيدة وطفليها في انهيار عقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مقتل فتاة على يد والدها بمركز "الغنايم"

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط، من ضبط مزارع قام بقتل ابنته بسبب خلافات أسرية.

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ضبط أم خنقت ابنتها بـ "إيشارب" في سوهاج

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بسوهاج في كشف لغز وفاة فتاة داخل مسكنها وادعاء والدتها بانتحارها لمرورها بأزمة نفسية، وأن الأم وراء ارتكاب الجريمة لسوء الحالة النفسية للمجني عليها.

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مصرع سيدة وطفلها في انهيار جزئي لـ"عقار الشرابية"

وقع انهيار جزئي، مساء الأربعاء، لعقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الشرابية.

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شاب يتخلص من صديقه بسبب خلافات بينهما بدار السلام

كشفت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لغز مقتل شاب على يد صديقه بسبب خلافات بينهم بدار السلام.

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وزير الداخلية يقرر إبعاد فلسطينيتين وأوزبكستانية خارج البلاد

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا، بإبعاد أسماء يوسف عبد الحفيظ، وبيسان أسامة زيدان، "فلسطينيتان الجنسية"، وتاتيان فروولافا، أوزبكستانية الجنسية، خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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1 أبريل.. الحكم في طعن المتهمين في قضية "كتائب أنصار الشريعة"

حجزت محكمة النقض، نظر طعن 10 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين اعدام إلى المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميا باسم كتائب أنصار الشريعة، لجلسة 1 أبريل للحكم.

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تقارير إحصائية ومهام أخرى.. إنشاء مركز معلومات للنيابة العامة- (مستند)

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، قرارًا بشأن تنظيم عمل مركز معلومات النيابة العامة، والذي ضم 16 مادة تفصيلية تتضمن مهامه، حيث يتولى مركز معلومات النيابة العامة، الإشراف على الآليات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لتنفيذ أو استكمال البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات وتكاملها.

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تفاصيل دعوى حمو بيكا: الجمهور تفاعل مع المهرجانات وترك أغاني هاني شاكر

رغم الخلاف القائم بين "حمو بيكا" مقيم الدعوى وهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية الذي أصدر قرارًا بإلزام المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، إلا أن "بيكا" قد اختصم في دعواه نقيب الفنانين التشكيليين باعتباره الفنان هاني شاكر.

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في اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة.. إخلاء سبيل الداعية السلفي "أبو إسلام"

رفضت قررت "الدائرة 2 إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الداعية السلفي أحمد محمود عبد الله، الشهير بالشيخ "أبو إسلام"؛ في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة.

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