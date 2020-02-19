مصرع سيدة وطفلها في انهيار جزئي لـ "عقار الشرابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وقع انهيار جزئي، مساء الأربعاء، لعقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الشرابية. بالفحص والتحري تبين انهيار أحد العقارات القديمة بشارع عثمان حجازي بالشرابية، مما أسفر عن مصرع أم وطفلها وإصابة طفلتها ونقلها إلى المستشفى. وانتقل رجال الحماية المدنية، وتم نقل جثامين الأم وطفلها للمشرحة والطفلة المصابة للمستشفى لتلقي العلاج. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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