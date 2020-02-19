في اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة.. إخلاء سبيل الداعية السلفي "أبو إسلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

رفضت قررت "الدائرة 2 إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الداعية السلفي أحمد محمود عبد الله، الشهير بالشيخ "أبو إسلام"؛ في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة.

يذكر أن المتهم انضم لتلك القضية بعدما خرج من السجن بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات في حكم بات من محكمة النقض، لإدانته بحرق الإنجيل وازدراء الأديان وتكدير الأمن العام وذلك خلال المظاهرات أمام السفارة الأمريكية في القاهرة احتجاجا على فيلم مسيء للنبي محمد في سبتمبر 2012.