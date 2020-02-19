بعد قضاء السهرة.. شاب يتخلص من صديقه بسبب خلافات بينهما بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لغز مقتل شاب على يد صديقه بسبب خلافات بينهم بدار السلام.

كان العميد محمد علام، مأمور قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب يدعى "محمود"، 32 سنة، مقتولًا داخل شقته بشارع أبو العلا المتفرع من شارع الحرية بدائرة القسم.

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أكدت تحريات الرائد أحمد مختار بوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، في واقعة العثور على جثة شاب مذبوحًا داخل شقة سكنية بمنطقة الحرية، أن مشادة نشبت بين القتيل وصديقا له خلال سهرة بشقة المجني عليه بدائرة القسم، وسرعان ما تحول الأمر لمشاجر بينهما سدد خلالها المتهم طعنة نافذة له بالرقبة أنهت حياته في الحال؛ بسبب خلافات بينهما.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عثرت على جثة شاب مذبوحًا داخل شقته بشارع الحرية بمنطقة دار السلام وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.