انهيار جزئي في عقار بمنطقة الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وقع انهيار جزئي، مساء الأربعاء، لعقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الشرابية. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من شرطة النجدة بوقوع انهيار بأحد العقارات بشارع البستاني، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة وتبين حدوث انهيار جزئي بعقار قديم وآيل للسقوط. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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