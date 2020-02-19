البابا تواضروس يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، السفير الإيطالي بمصر جامباولو كانتينى اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن السفير رافقه وفد من المتحدثين الرئيسيين في ورشة العمل التي تقيمها السفارة الإيطالية تحت عنوان "من حرية العبادة إلي حرية الدين والمعتقد، تعزيز الشراكة بين الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات الدينية" التي تقام في مصر، مضيفا أن قداسة البابا تواضروس الثاني تمنى التوفيق للسفير الإيطالي بالقاهرة في عمله.

يشار إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني سوف يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة والشعب، ويلقى البابا تواضروس الثاني عظة روحية للحاضرين.