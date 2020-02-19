لمواجهة فوضى المهرجانات.. برلماني يطالب بعودة الموسيقى إلى المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن سياسة الحكومة، تجاه فوضى المهرجانات التي انتشرت مؤخرًا بالشارع المصري، ودورها في الانحدار الفني والاخلاقي وتزييف الوعي ونشر القبح وإفساد الذوق العام، وضرورة إعادة الهيبة والاعتبار لحصة المزيكا والموسيقي بالمدارس.

وقال "طلعت" في طلب الإحاطة إن الشارع المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تزايد وانتشار ظاهرة المهرجانات الشعبية من قبل عدد ممن يطلقون زعما على أنفسهم فنانين، من خلال أغاني يتم تصنيعها تحت بير السلم متضمنه كلمات غريبة ومبتذلة وليست لها أي علاقة بالشعر أو الغناء وليس لها علاقة أساسًا بالموسيقى، وتتناول ألفاظ خارجة وإيحاءات وحض على الفحش وتناول المخدرات ونشر الرذيلة في المجتمع المصري، وهو الأمر الذي يتطلب سياسة واضحة من الحكومة تجاه هذه الفوضى ومواجهتها بشكل حاسم ورادع.

وأكد "جون"، أن التربية والتعليم عليها دور هام في مواجهة هذه الفوضى، ولابد أن يكون لديها رؤية واضحة لمواجهتها من خلال إعادة هيبة واعتبار دراسة الموسيقى والمزيكا بمختلف المدارس في مصر، وأن تكون حصة معتمدة من جانب الوزارة بأنشطة مختلفة وفاعلة ومطبقة وليست شكلية فقط.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر صاحبة الريادة في الموسيقى والتي أخرجت مئات المطربين والفنانين كأمثال أم كلثوم وعبدالحليم، ومثل الفن القوة الناعمة لها، ومن ثم ليس من المنطقي أن تكون صورة الفن خلال هذه المرحلة وفق هذه الفوضى وأغاني بير السلم، والمهرجانات الشعبية المبتذلة.