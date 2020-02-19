أخبار مصر | عضو "تعليم النواب" يطالب بتعديل قانون الغش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو "تعليم النواب" يطالب بتعديل قانون الغش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عبدالرحمن بُرعي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن عقوبة فصل طلاب واقعة فيديو "كليب الراقصة" بمدرسة الفاروق الثانوية بنين بمحافظة المنوفية، لمدة 15 يوم غير كافي نهائيًا، مشيرًا أنه بمثابة رخصة لهؤلاء الطلاب وغيرهم تتيح لهم سُبل الراحة من عناء الذهاب إلي المدرسة ويفرح بها الطلاب أكثر من كونها عقوبة رادعة.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الخليج 365" انه لابد من عقوبة رادعة لكل من يرتكب السلوكيات الغير أخلاقية بالمدارس وذلك بالفصل لمدة عام، مطالبًا بضرورة التعديل علي قانون الغش في الامتحانات المدرسية وإضافة بند يتضمن الفصل لمدة عام دراسي كامل للطالب الذي يرتكب سلوكيات لاأخلاقية واستعمال التابلت والسبورة الذكية المخصصة للتعليم في سماع أشياء غير أخلاقية، مشيرًا أنه لابد من تطوير القانون بتطور المجتمع فلا بد من وضع هذا البند ضمن القانون حيث أن المدرسة ليس لها صلاحية فصل الطالب لمدة عام.

وأكد عضو لجنة التعليم، أنه لا يوجد حل بديل يساعد علي انتهاء هذه الظاهرة سوي العقوبة الرادعة، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم تخوض حرب من اجل تطوير ترتيب مصر عالميا في مجال جودة التعليم، وتوفر الدولة كل عام ما يقرب من 4 مليار جنيه للتابلت وما يزيد عن مليار جنيه للسبورة الذكية للمساعدة في تطوير التعليم المصري، ولكن في المقابل نجد أن الطلاب بدلا من أن يستخدموا هذه الوسائل في تطوير التعليم يتم توظيفها في غير ما خصصت له وسماع أشياء غير أخلاقية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة رجوع الطلاب للمدارس وعدم الاكتفاء بالدروس الخصوصية، مشيرًا أن المدرسة ليس هدفها هو العملية التعليمية فقط وإنما الهدف هو إعداد مواطن صالح علميًا واجتماعيًا واخلاقياُ وتنمية الوطنية لديه.

كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عدد من طلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمحافظة المنوفية بداخل مدينة السادات وهم يشاهدون فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية وانتشر الفيديو بصورة كبيرة مما تسبب في حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالي والنشطاء على مواقع التواصل، مما أسفر عن فصل الطلاب لمدة 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية واستبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين لحين الانتهاء من التحقيقات حول الواقعة.

