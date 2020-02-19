أخبار مصر | عضو "تعليم النواب": فيديو "الراقصة" دليل على غياب الرقابة بالمدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو "تعليم النواب": فيديو "الراقصة" دليل على غياب الرقابة بالمدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، علي واقعة فيديو كليب الراقصة الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من طلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدونه على السبورة الذكية للفصل بأنه دليل علي غياب الدور الرقابي علي الطلاب داخل المدرسة.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن سلوكيات الطلاب داخل المدرسة هي انعكاس لمستوي التربية التي تلقاها من الأسرة داخل المنزل، مشيرًا إلى أن الأسرة عليها العامل الأكبر في تهذيب سلوكيات الأولاد ثم يأتي بعد ذلك دور المدرسة.

وأشار عضو لجنة التعليم، إلي غياب الدور التوعوي للطلاب داخل المدارس من خلال الإخصائيين الاجتماعيين، مشيرًا أنه لا يوجد الأن اخصائيين نفسيين داخل المدارس بسبب العجز في أعداد المعلمين مما تضطر الإخصائية الاجتماعية العمل كمعلمة تقوم بتدريس أحد المواد بدلًا من متابعة الطلاب وتقويم سلوكهم ويرجع ذلك لعدم وجود تعيينات وقلة رواتب المعلمين.

وطالب عضو مجلس النواب، القيادة السياسية بتوفر الميزانية الكافية للعملية التعليمية في مصر بحيث نستطيع علي مدار 4 او 5 سنوات قادمة سد العجز في أعداد المدرسين لكي نستطيع محاسبة جميع المُخطئين.

كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عدد من طلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمحافظة المنوفية بداخل مدينة السادات وهم يشاهدون فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية وانتشر الفيديو بصورة كبيرة مما تسبب في حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالي والنشطاء على مواقع التواصل مما أسفر عن استبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين لحين الانتهاء من التحقيقات حول الواقعة.

