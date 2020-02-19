مصر | تحديد جلسة غدًا لنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل المحامي "محمد الباقر" بتدابير احترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد جلسة غدًا لنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل المحامي "محمد الباقر" بتدابير احترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة غدا الخميس، لنظر استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء السبيل الصادر من محكمة جنايات القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المحامي محمد الباقر، بتدابير إحترازية على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق، تجديد حبس المحامي محمد الباقر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "الباقر" وأخرين إشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.