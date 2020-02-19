مصر | تشريح جثة سيدة وطفليها لقوا مصرعهم أسفل عقار الشرابية المنهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة سيدة وطفليها لقوا مصرعهم أسفل عقار الشرابية المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان سيدة ونجليها لقوا مصرعهما أسفل أنقاض العقار المنهار بالشرابية، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير بالصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بتكثيف التحريات حول الواقعة وملابساتها.
البداية كانت بتلقي غرفة الحماية المدنية، بلاغا من شرطة النجدة، بانهيار عقار قديم مكون من ثلاث طوابق بشارع البستاني.
وكانت قوات الحماية المدنية، تمكنت من إنتشال 3 جثث من أسرة واحدة لسيدة وطفليها من تحت أنقاض العقار المنهار بالشرابية.
البداية كانت بتلقي غرفة الحماية المدنية، بلاغا من شرطة النجدة، بانهيار عقار قديم مكون من ثلاث طوابق بشارع البستاني.
وانتقلت علي الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية، وبالمعاينة تبين وجود 3 ضحايا تصادف وجودهما لحظة إنهيار العقار، وتبين أن العقار كان آيلا للسقوط، وعمل كردون أمني حول العقار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.