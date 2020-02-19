مصر | تشريح جثة سيدة وطفليها لقوا مصرعهم أسفل عقار الشرابية المنهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة سيدة وطفليها لقوا مصرعهم أسفل عقار الشرابية المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان سيدة ونجليها لقوا مصرعهما أسفل أنقاض العقار المنهار بالشرابية، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير بالصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بتكثيف التحريات حول الواقعة وملابساتها.

وكانت قوات الحماية المدنية، تمكنت من إنتشال 3 جثث من أسرة واحدة لسيدة وطفليها من تحت أنقاض العقار المنهار بالشرابية.