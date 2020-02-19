مصر | انتشال 3 جثث من أسفل عقار الشرابية المنهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشال 3 جثث من أسفل عقار الشرابية المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، 3 جثث، لسيدة وطفليها، من أسفل أنقاض عقار الشرابية المنهار، والذي أسفر عن مصرع 3 من أسرة واحدة.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار، ولإعداد تقرير مفصل حول أسباب الإنهيار.

البداية كانت بتلقي غرفة الحماية المدنية، بلاغا من شرطة النجدة، بانهيار عقار قديم مكون من ثلاث طوابق بشارع البستاني.

وانتقلت علي الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية، وبالمعاينة تبين وجود 3 ضحايا تصادف وجودهما لحظة إنهيار العقار، وتبين أن العقار كان آيلا للسقوط، وعمل كردون أمني حول العقار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.