مصر | تصادف مرورهم.. مصرع 3 أشخاص لحظة انهيار عقار بالشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصادف مرورهم.. مصرع 3 أشخاص لحظة انهيار عقار بالشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت نيابة الشرابية برئاسة المستشار إيهاب شكري، وجود 3 ضحايا تحت الأنقاض، تصادف تواجدهم لحظة انهيار العقار بشارع البستاني.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنه هندسية لفحص العقار، وإعداد تقرير مفصل لأسباب الانهيار.

البداية بتلقي غرفة الحماية المدنية، بلاغا من شرطة النجدة، بانهيار عقار قديم مكون من ثلاث طوابق بشارع البستاني.

وانتقلت علي الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية، وبالمعاينة تبين وجود 3 ضحايا تصادف وجودهم لحظة انهيار العقار، وتمكنت القوات من استخراج الضحايا، حيث تبين أن العقار كان آيلا للسقوط، وعمل كردون أمني حول العقار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.