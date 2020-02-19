مصر | حبس عاطل تخصص في سرقة الشقق بالمطرية

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أمرت نيابة المطرية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل لسرقته العديد من الشقق السكنية بالمطرية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم شرطة المطرية، بقيام عاطل بسرقة العديد من الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب".

وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات بقيام " خ.ح" 24 سنة، عاطل، والسابق إتهامه ب 6 قضايا أخرهم" سرقة متنوعة"، بسرقة العديد من الشقق السكنية بالمطرية بإسلوب "كسر الباب".

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنه بأماكن تردده، تم ضبطة، وبمواجهته إعترف بسرقته العديد من الشقق السكنية بإسلوب "كسر الباب"، وبإرشاده تم ضبط المسروقات بالشقة خاصته، وتم إستدعاء المجني عليهم للتعرف علي المضبوطات خاصتهم واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.