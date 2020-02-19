مصر | تجديد حبس شادي الغزالي 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس شادي الغزالي 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، تجديد حبس الناشط شادي الغزالي حرب، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وحققت النيابة مع المتهم على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.
وحققت النيابة مع المتهم على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.
ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.