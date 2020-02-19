مصر | تجديد حبس شادي الغزالي 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

وحققت النيابة مع المتهم على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.