مصر | حبس مدير بالنقل النهري وتغريمه 4 ملايين جنيه

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، حضوريا بحبس مدير بالنقل النهرى سنة مع الشغل وتغريمه 3 مليون و819 ألف و324 جنيه بتهمة الكسب غير المشروع، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم إسحاق حماية حنا ساويرس، 57 سنة، مدير عام بمركز المعلومات بالهيئة العامة للنقل النهري بصفته من العاملين بالهيءات العامة بالحصول لنفسه ولزوجته ولابنتيه على مليونين و287 ألف و236 جنيه بسبب استغلال وظيفته بالحصول على منافع مادية من أصحاب البواخر السياحية بصفته المسئول عن منح التراخيص لها بالرغم من وجود مخالفات عديدة بها.

كانت محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة قضت بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه 3 ملايين و819 ألف و324 جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتقدم المتهم بطلب للتصالح لرد ما اكتسبه من مال غير مشروع، ليقدم للكسب مبلغ زهيد مقارنة بما جمعه من كسب غير مشروع، ليحيله الكسب للمحكمة المختصة لرفضه التصالح.

وأمام محكمة النقض قررت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإحالته لدائرة أخرى مغايرة التي أصدرت حكمها السابق، وأمام الدائرة الجديدة رفض المتهم التصالح، فلم تجد المحكمة سوى تأييد الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بحكمها المتقدم.