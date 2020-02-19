شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «شل»: نساعد في رسم ملامح مستقبل الطاقة في مصر والعالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عبر خالد قاسم رئيس شركة «شل»، عن سعادته برعاية الشركة لمؤتمر «إيجبس 2020»، للمرة الرابعة على التوالي، لتصبح الراعي الماسي لفعاليات المنتدى، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي.
وقال «قاسم»، خلال لقائه ببرنامج «أحلام مواطن»، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، إن الشركة تعمل على التعاون ودعم الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والبترول، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يُعد منصة عالمية لتبادل الخبارات والممارسات في هذا القطاع.
وأكد أن خبراء ومختصين شركة «شل» حضروا المنتدى، لتبادل الأفكار والمعلومات مع خبراء الطاقة المصريين والعرب والأجانب، للمساعدة في رسم ملامح قطاع البترول ومستقبل الطاقة في مصر والعالم.
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