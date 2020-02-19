شكرا لقرائتكم خبر عن عبور وفد إندونيسي إلى قطاع غزة من معبر رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء وفد إندونيسي في طريقه إلى قطاع غزة.

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وقالت المصادر، إن الوفد يضم ١١ شخصا من مؤسسه «ميرسي» الإندونيسية، حيث تم إنهاء إجراءات عبورهم، وواصوا طريقهم إلى قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن الوفد سيمكث في غزة عدة أيام للإشراف على مشروع تطوير وتوسعة المستشفي الإندونيسي بشمال غزة.

يذكر أن المستشفى الإندونيسي يقع في محافظة شمال قطاع غزة وتشرف عليه وزارة الصحة الفلسطينية، حيث أنشئ عام ٢٠١٤ بإشراف وتنفيذ مؤسسة ميرسي الإندونيسية وبتمويل كريم من الشعب الإندونيسي، فيما تم إنشاء توسعة العام الماضي في المستشفي بإضافة طابقين جديدين.