شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مستثمري الغاز» يكشف عن طريقة جديدة لتوصيل الغاز للمصانع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن الدعم الأساسي والرئيسي لمعرض «إيجبس 2020» هو وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن وجوده يُعطي مصداقية لكل المستثمرين المحليين والأجانب.

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وأكد «سعد الدين»، خلال لقائه ببرنامج «أحلام مواطن»، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن قطاع البترول يُعد قطاعًا واعدًا ومثمرًا للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لتوفير وتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع والمواطنين وأصحاب السيارات التي تعمل بالغاز بطريقة سهلة ومختلفة تمامًا عن توصيل الأنابيب.

وأوضح أن هذه الطريقة تُعد طفرة في توصيل وإنتاج الغاز بدلًا من نقله بالأنابيب، وسيتم نقله عن طريق ضغطة داخل عربات نقل تسعى 6500 متر وأخرى تسع 13 ألف لمتر، بضغط 250 بار، وتوصيلها للمصانع أو محطات الوقود التي تعمل بالغاز، لافتًا إلى أن هذه الطريقة ستوفر عنصر الوقت والمال، خاصة وأن الغاز ثمنه أقل من السولار بنسبة 40%، ما يعود بالفائدة على المصريين وأصحاب المصانع.

وأكد أن هذه الطريقة غير مخالفة للاشتراطات البيئية، لأن الغاز من مصادر الطاقة النظيفة عكس السولار، معلنًا عن انطلاق هذه التجربة بداية من شهر مارس المقبل في سيناء ثم نشرها في مختلف محافظات الجمهورية.