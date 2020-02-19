شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الالهي، مساء الأربعاء، بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية. ويشارك البابا في الصلاة عدد من الآباء الاساقفة العموميون واباء الكاتدرائية وسط إجراءات مشددة، وعقب الصلاة سيلقي قداسة البابا عظة روحيّة في إطار الاجتماع الاسبوعي.

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