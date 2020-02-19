شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول لإنشاء مدرسة بقرية الخرطوم في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بروتوكولا بين المحافظة وشركة أبوقير للأسمدة، لمساهمة الشركة في إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الخرطوم، التابعة لمركز بدر، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وبحسب بيان، الأربعاء، يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» والتى تم إدراج قرية الخرطوم ضمن 8 قرى بالمرحلة الأولى لتنفيذها، لتحسين الظروف المعيشية والعيش الكريم بتلك القرى، ضمن خطة عمل متكاملة للدولة المصرية، بهدف توفير حياة كريمة لأهالى تلك القرى في مختلف الجوانب.

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وشهد توقيع البروتوكول الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام، واللواء محمد بدر، السكرتير المساعد، والدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأسامة داود، رئيس مركز ومدينة بدر، والمهندسة هالة عبدالله، مدير الأبنية التعليمية بالبحيرة، ورؤساء القطاعات بالشركة.

وجرى خلال توقيع البروتوكول الاتفاق على أن تقام المدرسة على مساحة 4200 متر مربع، وتضم 11 فصلاً دراسيًا لخدمة 5 آلاف نسمة بقرى الخرطوم والمجد وعزبة شنودة وتجمع محمد خليل ومنطقة الإرسال، بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه تشمل الأعمال الإنشائية والأثاث.

وأشاد المحافظ، خلال توقيع البروتوكول، بدور الشركة وجهود المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية في المساهمة مع الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في شتى القطاعات.