شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدة وابنها وإصابة ابنتها فى انهيار عقار قديم بالشرابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت سيدة وابنها مصرعهما فيما أصيبت ابنتها، بعد انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الشرابية. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع انهيار بأحد العقارات بشارع البستانى، وعلى الفور أنتقلت قوات الإنقاذ البرى، وتبين انهيار عقار بشكل جزئى، ووفاة سيدة وابنها وإصابة فتاة، وتبين أن العقار قديم، وآيل للسقوط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيال الواقعة.

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