شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» لسفير أيرلندا: نرغب في ترويج أكبر لمصر بدبلن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، السفير شون أوريجان، سفير دولة أيرلندا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعباسية، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث إمكانية الترويج للمقاصد السياحية المصرية بشكل أكبر في العاصمة الأيرلندية دبلن، وزيادة أعداد السائحين الوافدين منها إلى المقاصد السياحية المصرية، في ظل الاستعدادات بتشغيل خط طيران جديد مباشر بين القاهرة ودبلن خلال منتصف العام الجاري.

كما ما تم بحث إمكانية الاحتفال بتدشين خط الطيران الجديد لما له من مردود هام في زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث إن المقصد السياحي المصري يقدم للسائح تجربة فريدة تتنوع ما بين السياحة الشاطئية والثقافية.