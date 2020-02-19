شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يصدر توجيهات برفع درجة الاستعداد والتواجد الميداني بالشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأربعاء، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس قطاع كهرباء المنوفية برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية التي تتعرض لها البلاد وهطول الأمطار بشكل غزيز على مختلف أنحاء المحافظة.

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ووجه المحافظ رؤساء مراكز المدن والأحياء بإستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياة الناتجة عن الأمطار والتأكد من أن جميع بلوعات مياه الأمطار تعمل بكفاءة لتصريف المياه، وذلك بالتنسيق مع مديرى فروع شركة مياة الشرب والصرف الصحى كل في نطاقه.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتأكد من مراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات للتأكد من عزلها جيداً وإجراء الصيانة اللازمة لها بالتنسيق التام مع فروع قطاع الكهرباء بالمراكز والمدن كل في نطاقه، بالإضافة إلى عمل ورديات على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأعمدة حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

كما أكد محافظ المنوفية ضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والأحداث الطارئة للتعامل الفورى معها.