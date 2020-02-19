شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 طن رمان فاسد في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت مديرية التموين في البحيرة حملة بالاشتراك مع مباحث التموين أسفرت عن ضبط 20 طنًا من الرمان غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة غير مرخصة في مركز أبوالمطامير.
كانت حملة تموينية على الثلاجات غير المرخصة في نطاق المحافظة أشرف عليها المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، استهدفت مركز أبوالمطامير.
جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.
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