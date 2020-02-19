شكرا لقرائتكم خبر عن فحص تظلمات البطاقات التموينية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، لجنة تظلمات البطاقات التموينية المنعقدة بمقر المديرية، الأربعاء، بحضور مديرى الإدارات التموينية الفرعية وإدارة شؤون التموين والإدارة القانونية وممثل شركة البطاقات الذكية وممثل شعبة المخابز.

وفحصت اللجنة جميع التظلمات التي قدمت من بعض البدالين وبعض أصحاب المخابز وتم الفصل فيها بالكامل، ثم عقد وكيل الوزارة اجتماعا ضم مدير التجارة الداخلية، وجه خلاله بتكثيف الرقابة التجارية على الأسواق والمحال خلال فترة الأوكازيون الشتوي ومراجعة تراخيص المحال المشاركة.

ووجه وكيل الوزارة بالتأكد من أن التخفيضات حقيقية وليست وهمية، لحماية للمواطنين من الغش والتدليس، خاصة بعد مد فترة الأوكازيون الشتوى إلى 21 مارس المقبل بقرار من وزير التموين.