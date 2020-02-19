شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة علي الكيال عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت أسرة الدكتور على الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، وفاته بعد صراع مع المرض وتشييع جثمانه بمسقط رأسه بمدينة سمالوط وإقامة سرادق أمام منزله لقبول العزاء.
يأتي رحيل «الكيال» بعد أقل من شهرين لرحيل العمدة أحمد شرموخ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي، وإجراء انتخابات تكميلية لشغل مقعده.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة علي الكيال عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.