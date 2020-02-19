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وفاة علي الكيال عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط في المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أسرة الدكتور على الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، وفاته بعد صراع مع المرض وتشييع جثمانه بمسقط رأسه بمدينة سمالوط وإقامة سرادق أمام منزله لقبول العزاء.

يأتي رحيل «الكيال» بعد أقل من شهرين لرحيل العمدة أحمد شرموخ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي، وإجراء انتخابات تكميلية لشغل مقعده.

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