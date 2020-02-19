شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: «سيد درويش غنى كوكايين .. وحكيم قال يا جرسون صبلي كاس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، إنه تعرض لخسائر مادية كثيرة بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء.
وتابع شاكوش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «احترمت قرار النقابة وقعدت في البيت، ومنظمي الأفراح والحفلات حرروا محاضر ضدي»، وأردف: «دي أول غلطة ليا والأب بيعلم ابنه لما يغلط».
وأضاف: «نعتبر مصطفى كامل وهاني شاكر قدوة لينا وعايزينهم يحتضنونا»، مشيرا إلى أن الألفاظ الخارجة التي تضمنتها أغنية بنت الجيران خلال حفل استاد القاهرة جاءت بسبب عدم التنسيق.
وأكمل: «المطرب الحكيم طرح أغنية اسمها ياجرسون صبلي كاس، والفنان سيد درويش ليه أغنية اسمها كوكايين».
كانت هذه تفاصيل خبر حسن شاكوش: «سيد درويش غنى كوكايين .. وحكيم قال يا جرسون صبلي كاس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.