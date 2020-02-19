شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: «سيد درويش غنى كوكايين .. وحكيم قال يا جرسون صبلي كاس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، إنه تعرض لخسائر مادية كثيرة بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء.

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وتابع شاكوش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «احترمت قرار النقابة وقعدت في البيت، ومنظمي الأفراح والحفلات حرروا محاضر ضدي»، وأردف: «دي أول غلطة ليا والأب بيعلم ابنه لما يغلط».

وأضاف: «نعتبر مصطفى كامل وهاني شاكر قدوة لينا وعايزينهم يحتضنونا»، مشيرا إلى أن الألفاظ الخارجة التي تضمنتها أغنية بنت الجيران خلال حفل استاد القاهرة جاءت بسبب عدم التنسيق.

وأكمل: «المطرب الحكيم طرح أغنية اسمها ياجرسون صبلي كاس، والفنان سيد درويش ليه أغنية اسمها كوكايين».