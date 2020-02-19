شكرا لقرائتكم خبر عن وفد هيئة تنمية الصعيد يتفقد مشروعات تنموية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه وفد هيئة تنمية الصعيد، عددا من أماكن استخراج المحاجر والكسارات، ضمن الزيارة التي يجريها وفد الهيئة للمحافظة، لبحث سبل إقامة مشروعات إنتاجية، وتنموية بالمحافظة في كافة القطاعات، للاستفادة من إمكانات ومقومات المحافظة الاقتصادية.

Advertisements

جاء ذلك بحضور العميد مهندس أيمن التلباني، نائب رئيس هيئة تنمية الصعيد، اللواء مصطفي درويش، مدير مشروع المحاجر.

وتفقد نائب المحافظ، وأعضاء الوفد المنطقة الصناعية بالسرارية لبحث إمكانية إقامة مصنع لكربونات الكالسيوم في المنطقة بالتعاون مع محافظة المنيا وذلك بهدف تنمية صناعة المواد الحجرية، نظرا لما تحتويه المنطقة على المواد محجرية مثل (الرمال، الطفلة، الحجر الجيري، الزلط، الألباستر)، ويعتبر الحجر الجيري في المحافظة من أعلى وأنقى الخامات على مستوى المحافظات.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد عقد في وقت سابق، اجتماعا مع وفد الهيئة العامة لتنمية الصعيد بالمحافظة، وأكد على وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، من خلال تطوير المشروعات الإنتاجية، والعمل على توافر كافة المقومات اللازمة لتطويرها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة منها، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير.