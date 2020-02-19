شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات لتوعية أهالي المنيا بـ«كورونا» و«التنمر المدرسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إطلاق ثالث قوافل الجامعة الخدمية خلال الفصل الدراسي الثاني بقافلة توعوية جديدة لقرية الجهاد بمركز العدوة، استهدفت طلاب المدارس للتوعية بأخطار ظاهرة «التنمر المدرسي» وبفيروس «كورونا»، بالتعاون مع محافظة المنيا. وقال «جلال» إن القافلة استهدفت طلاب مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة بالعدوة بتنظيم ندوة توعوية لهم بعنوان «التنمر المدرسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي» حاضرها الدكتور وائل صلاح نجيب، رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية. وفي الجانب الخاص بالتوعية الصحية، قدمت الدكتورة إخلاص محمد إبراهيم المدرس بقسم صحة المجتمع بكلية التمريض وطلاب امتياز التمريض، على رأسهم أسماء أحمد، مشرفة الطلاب، ندوة بعنوان «فيروس كورونا» متناولين ماهية الفيروس، وأنواعه وأعراضه، وطرق العدوى والوقاية من الإصابة.

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