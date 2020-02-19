شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النائب على الكيال عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي، اليوم الأربعاء، النائب علي الكيال عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك بعد صراع مع المرض، ومن المقرر نقل جثمان الراحل من القاهرة إلى مسقط رأسه بمركز سمالوط.

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يذكر أن النائب علي الكيال كان يعاني من سرطان في الكبد وتوفي على إثره بعد معاناة امتدت لعدة أشهر.

وحدد قانون مجلس النواب في مادته (25) الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، بانه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفه.