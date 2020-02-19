القوى العاملة: اتفاقية عمل تحفظ حقوق 67 عاملا يرغبون في إنهاء خدمتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع شركة مصر للهندسة والعدد "ميكار مينا" واللجنة النقابية بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحفظ حقوق 67 عاملا يرغبون في إنهاء خدمتهم، بالاتفاق على تسوية نهائية لموقف مستحقاتهم في إطار من الحوار الهادئ والبناء بين الطرفين.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الاتفاقية ألزمت الشركة بتعويض العاملين الذين يرغبون في إنهاء خدمتهم بصرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل عامل، فضلا عن صرف مرتب 3 أشهر لكل عامل وفقا لأخر مرتب.

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وأضاف الوزير، في بيان اليوم، أن الطرفين اتفاقا علي أن يتم صرف التعويضات للعاملين بالشركة على أربع دفعات نقدا وبناء على أربعة كشوف تضم أسماء العاملين وذلك بمعدل كشف كل شهر ابتداء من 5 مارس 2020 كالتالي: الدفعة الأولي يتم الصرف نقدا من 5 مارس حتى 25 من نفس الشهر، والثانية من 5 أبريل حتى 25 من نفس الشهر، والثالثة من 5 مايو حتى 25 من نفس الشهر، والرابعة من 5 يونيو حتى 25 من نفس الشهرن وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائي لموقف ومستحقات العاملين.

ووقع الاتفاقية عن الشركة جمال ثابت بسطا بصفته رئيس مجلس الإدارة ، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة بدر أحمد إبراهيم ، ومدحت حنا نخلة حنا ، وشاكر عبد العزيز أحمد سمري.

وقدم الوزير، الشكر لأطراف الاتفاقية على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.