وفاة نائب المنيا علي الكيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

توفي مساء الأربعاء، النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، التابع لمحافظة المنيا، بعد صراع مع المرض.

وقال النائب مجدي ملك، عضو البرلمان عن المحافظة ذاتها، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن النائب علي الكيال الذي وافته المنيه تواجد منذ فترة في أحد المستشفيات بالقاهرة، وتوفي مساء اليوم.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الإجراءات التي يتولاها ابنه بالمستشفى، سيغادر الجثمان إلى المنيا.

ونعى محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن بمركز سمالوط بالمنيا، النائب علي الكيال، داعيًا أن يسكنه الله فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.