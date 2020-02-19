وزير النقل: مستعدون لنقل خبراتنا في مجال جودة الطرق للدول الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير استعداد مصر لنقل خبراتها في مجال جودة الطرق لأشقائها من الدول الأفريقية، والتعاون مع كافة مؤسسات الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل، اليوم الأربعاء، في مناقشات المائدة المستديرة حول أمن وسلامة الطرق في أفريقيا، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق بالسويد.

وذكرت وزارة النقل - في بيان - أن وزير النقل استعرض خلال المناقشات الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من الحوادث في إطار كونها دولة أفريقية تمر بنفس الظروف التي تمر بها شقيقاتها من الدول الأفريقية المختلفة، لافتا إلى ضرورة العمل على عدة محاور أهمها تصميمات الطرق وسلوك قائد المركبة وتفعيل آليات القانون لتقليل نسبة الوفيات.

وأوضح البيان أن اهتمام مصر بالعمل على المحاور السابق ذكرها أهّلها للتقدم في الترتيب العالمي لجودة الطرق والوصول إلى المركز الـ28 عالميا.