محافظ الجيزة: طفرة هائلة في رصف الطرق الفترة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة ستشهد خلال الفترة القادمة طفرة هائلة وملموسة فيما يخص رصف الطرق، وذلك في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، لأعمال رصف وازدواج طريق (الحسانين ذات الكوم) بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك لمتابعة أعمال تحويل المرافق ونسب الانتهاء منها لاستكمال رصف الطريق.

وأكد المحافظ أهمية طريق (الحسانين ذات الكوم) بعد الانتهاء من رصفه وازدواجه كمحور مروري حيوي يربط بين قرى (برقاش والحسانين ونكلا) ويساهم في سهولة تنقل أهالي هذه القرى، موضحًا أن الطريق يبلغ طوله 2 كم وتصل التكلفة الإجمالية لرصفه إلى 15 مليون جنيه، ويعد مطلبًا جماهيريًا للمواطنين نظرًا لضيق الطريق ووقوع العديد من الحوادث عليه.

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وشدد راشد، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على الطرق التي تم رصفها والمتابعة الدائمة لها وعدم اقتراف الأخطاء التي من شأنها الإضرار بطبقات الأسفلت، مثل رش المياه ورفع القمامة والمخلفات بالمعدات الثقيلة مما يسبب تلف طبقات الأسفلت وإهدار الأموال العامة.

ووجه المحافظ، خلال الجولة، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأعمال البناء المخالفة والتصدي لها بكل قوة وحزم، بالإضافة إلى رفع الرتش والتعديات من على جانبي الترع ورفع كفاءة وتجميل مداخل قرى منشأة القناطر.

رافق المحافظ، إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، وحسين لبيب، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة بالمحافظة.