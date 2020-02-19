"قتيل داخل الشقة".. العثور على جثة شاب بها طعنات متفرقة بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تكثيف جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب عُثر عليه مقتولا داخل شقته بمنطقة دار السلام. تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب مقتول داخل شقته بمنطقة دار السلامة، انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الحادث وعُثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مقتول بطعنات متفرقة بالجسد. كلف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، رجال البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة. وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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