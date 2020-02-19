محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط، من ضبط مزارع قام بقتل ابنته بسبب خلافات أسرية. وردت إشارة لمركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط من المستشفى المركزي بوصول "طالبة"، 17 سنة، مُقيمة بدائرة المركز جثة هامدة نتيجة إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤال والدتها "ربة منزل" اتهمت والدها "مزارع" بتكبيل قدميها والتعدِ عليها بالضرب داخل المنزل باستخدام "سير موتور" والتسبب في وفاتها وهروبه عقب ذلك لخلافات أسرية. عقب تقنين الإجراءات وبتكثيف الجهود أمكن تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر "أوثق قدميها وتعدى عليها حتى الموت".. تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها بمركز "الغنايم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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