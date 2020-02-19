بعد 11 واقعة.. سقوط نشالة الموسكي في قبضة مباحث القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

القى رجال مباحث القاهرة ، القبض على أخطر نشالة بمنطقة الموسكي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي من أحد أصحاب محال بیع الھواتف المحمولة بشارع عبد العزیز، مفادھا قیام إحدى السیدات بعرض ھاتفان محمول للبیع بثمن بخس جدا، انتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وألقي القبض عليها.

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وبالفحص تبین أنھا تُدعى "م.ا"، 47 سنة، بدون عمل، سبق اتھامھا في 11 قضیة أخرھم 10176 لسنة 2018م الموسكي "نشل" والمطلوب التنفیذ علیھا في 3 أحكام حبس جزئي "سرقة" بإجمالي حبس سنتان و3 أشھر وبحوزتھا حافظة نقود حریمي بداخلھا مبلغ مالي، فیزا كارد، متعلقات شخصیة، ھاتفان محمول مجھولي المصدر.

وبمناقشتھا عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتھا بأسلوب "النشل والاحتكاك" وتم بإرشادھا بمسكنھا ضبط مبلغ مالي 2400 جنیه من متحصلات المبالغ المالیة المستولى علیھا من المجني علیھما الرابعة والخامسة وأقرت بإنفاقھا باقي المبالغ المالیة على متطلباتھا الشخصیة، باستدعاء المجني علیھم تعرفوا على المضبوطات واتھموھا بالسرقة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال كمل واقعة عن الواقعتین ملحقاً للمحاضر الأصلیة ، وتولت النیابة العامة التحقیق.