الداخلية تضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 100 طربة "حشيش" بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية الأمن بالبحيرة، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بالبحيرة لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمان في كمين أعد خصيصًا لهذا الغرض بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفان محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما.

وبلغت قيمة المواد المخدرة المضبوطة 700 ألف جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.