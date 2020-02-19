مصر | تشريح جثة موظف لقي مصرعه في مشاجرة بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة موظف لقي مصرعه في مشاجرة بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حدائق القبة تشريح جثة موظف لقي مصرعه في مشاجرة كما صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقى المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من أهالي منشية الصدر، مفاده مقتل موظف، على يد مقاول وآخرين.

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وبالانتقال والفحص، تبين مصرع "ع ي"، 56 سنة، موظف، بسبب سقوطه من أعلى لودر، على يد مقاول و٣ آخرين.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.