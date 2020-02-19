أخبار مصر | مستشار أمين عام الأمم المتحدة: شيخ الأزهر بطل السلام الحقيقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار أمين عام الأمم المتحدة: شيخ الأزهر بطل السلام الحقيقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اداما ديانج، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، إن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، هو بطل السلام الحقيقي، وإنه يتطلع إلى التعاون مع مرصد الأزهر في مجال مكافحة خطاب الكراهية حول العالم.

وأضاف «ديانج» خلال زيارته مرصد الأزهر مساء اليوم، أنه «أصبح لزامًا علينا مكافحة التطرف العنيف والتصدي لرؤى من يسمون أنفسهم بالإسلاميين، ونشر فكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في شتى بقاع الأرض؛ نظرًا لإسهاماته المهمَّة في توعية الآلاف من البشر كل يوم».

جدير بالذكر أن السيد أداما ديانج قد شغل العديد من المناصب الدولية، منها: مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى جمهورية مالاوي عام 1991، وأمين سجل المحكمة الجنائية الدولية بدولة رواندا عام 2001، بالإضافة إلى أنه كان عضوًا في مجلس إدارة المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية.