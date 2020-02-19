أخبار مصر | "الوزير" من السويد: مستعدون لنقل خبراتنا في مجال الطرق للدول الأفريقية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" من السويد: مستعدون لنقل خبراتنا في مجال الطرق للدول الأفريقية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل في مناقشات المائدة المستديرة حول أمن وسلامة الطرق في أفريقيا والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي، على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق بالسويد.

وأعرب وزير النقل خلال المناقشات عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل الأفريقي مع الوزراء بالدول الأفريقية الشقيقة والاتحاد الأفريقي، واستعرض الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من الحوادث في إطار كونها دولة أفريقية تمر بنفس الظروف التي تمر بها شقيقاتها من الدول الأفريقية المختلفة.

وأكد الوزير ضرورة العمل على عدة محاور أهمها تصميمات الطرق وسلوك قائد المركبة وتفعيل آليات القانون لتقليل نسبة الوفيات، وهو ما أهل مصر للتقدم في الترتيب العالمي لجودة الطرق والوصول إلى المركز ٢٨ عالميا، مع الإشارة إلى استعداد مصر نقل خبراتها في هذا المجال لأشقاءها من الدول الأفريقية والتعاون مع كافة مؤسسات الاتحاد الأفريقي.