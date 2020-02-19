أخبار مصر | رئيس السكة الحديد يتفقد خط المنصورة-دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس السكة الحديد يتفقد خط المنصورة-دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح، أن الجولة بدأت بتفقد محطة المنصورة مصطحبًا رؤساء الإدارات المركزية المعنيين بالهيئة ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة لأعمال التأمين والنظافة، والذي وجه له رسلان تعليماته بضرورة الارتقاء بمستوى نظافة المحطة بما يليق بمكانة الراكب لدى الهيئة.
والتقى رسلان، المواطنين وانصت لشكواهم ومطالبهم، ووجه على الفور بتعديل قيام قطار 60 ركاب دمياط المنصورة طنطا الساعة 14:15 بدلَا من 14:05 ليتناسب مع مواعيد أهالي دمياط وصدرت التعليمات الانضمامية للتنفيذ بذلك.
ووجه رسلان بسرعة قيام رئيس الإدارة المركزية للمنشآت بنهو الملاحظات بمبنى وواجهة المحطة ورفع الإشغالات بمدخل المحطة الرئيسي ومراجعة المياه الجوفية بنفق المحطة وعمل معالجة لتصريف مياه الأمطار ومنع عمليات الرشح على جدران المحطة.
واستقلّ المهندس أشرف رسلان الموتور من جديد مارًا على محطات (ميت عنتر، بطرة، كفر الحطبة، شربين، السعادوة، الصابرية، رأس الخليج، جمصة، السوالم، كفر سعد البلد، تفتيش كفر سعد، التوفيقية، كفر البطيخ)، ووجه بضرورة التخلص من الحلفا على جانبي السكة وسرعة التنبيه علي الشركة المتعاقدة مع الهيئة لرفع الخردة المتواجدة بأحواش المحطات وحوش السماد بمحطة المنصورة، وكذا مراجعة واستغلال سكك المخازن بالمحطات.
وفي ذات السياق تفقد رسلان المزلقانات بالخط ووجه بترميم ودهان مزلقان محطة شربين، وإزالة العشوائيات ورصد التعديات خلف مزلقان محمد عرفان ومراجعة طفايات الحريق بها، وتبادل رئيس الهيئة أطرف الحديث مع خفراء المزلقانات موجهًا لهم بعض الأسئلة فيما يتعلق بلوائح السلامة وطبيعة عملهم وحثهم على ضرورة اليقظة الدائمة، مؤكدًا لهم دورهم الكبير في سلامة وأمان حركة مسير القطارات على الخط.
وأنهى رسلان جولته بتفقد محطة دمياط مُوجهًا برفع الخردة الموجودة بمدخل حوش المحطة للتصرف فيها بالطرق القانونية كما أصدر تعليماته بإزالة مبرد المياه المقام بمدخل المحطة بالمخالفة.
وجدير بالذكر أنه بموجب سياسة الدولة المصرية وتعليمات معالي وزير النقل بحل أي خلاف بين هيئات الدولة بالطرق الودية جار نهو إجراءات مشكلة عدم إنتهاء تجديد مبنى محطة دمياط مع شركة المقاولون العرب واستكمال نهو تجديد باقي أرصفة المحطة وسكك حوش المحطة لزيادة عوامل آمان مسير القطارات بمحطة دمياط.
وكذا تجدر الإشارة لقيام الهيئة حاليًا بتحديث نظم الإشارات على الشبكة ومن ضمنها خط المنصورة دمياط طنطا وذلك من خلال توقيعها بتاريخ 5 فبراير 2020 اتفاق تعاون للدراسات التكميلية بمنحة من مبادرة المرونة الاقتصادية التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي.