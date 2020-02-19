أخبار مصر | رئيس السكة الحديد يتفقد خط المنصورة-دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس السكة الحديد يتفقد خط المنصورة-دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواقع العمل على السكك مستقلًا الموتور، خط المنصورة دمياط متفقدًا السكك والمحطات والأبراج والمنافذ والتعديات على طول الخط.

وأوضح، أن الجولة بدأت بتفقد محطة المنصورة مصطحبًا رؤساء الإدارات المركزية المعنيين بالهيئة ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة لأعمال التأمين والنظافة، والذي وجه له رسلان تعليماته بضرورة الارتقاء بمستوى نظافة المحطة بما يليق بمكانة الراكب لدى الهيئة.

والتقى رسلان، المواطنين وانصت لشكواهم ومطالبهم، ووجه على الفور بتعديل قيام قطار 60 ركاب دمياط المنصورة طنطا الساعة 14:15 بدلَا من 14:05 ليتناسب مع مواعيد أهالي دمياط وصدرت التعليمات الانضمامية للتنفيذ بذلك.

ووجه رسلان بسرعة قيام رئيس الإدارة المركزية للمنشآت بنهو الملاحظات بمبنى وواجهة المحطة ورفع الإشغالات بمدخل المحطة الرئيسي ومراجعة المياه الجوفية بنفق المحطة وعمل معالجة لتصريف مياه الأمطار ومنع عمليات الرشح على جدران المحطة.

واستقلّ المهندس أشرف رسلان الموتور من جديد مارًا على محطات (ميت عنتر، بطرة، كفر الحطبة، شربين، السعادوة، الصابرية، رأس الخليج، جمصة، السوالم، كفر سعد البلد، تفتيش كفر سعد، التوفيقية، كفر البطيخ)، ووجه بضرورة التخلص من الحلفا على جانبي السكة وسرعة التنبيه علي الشركة المتعاقدة مع الهيئة لرفع الخردة المتواجدة بأحواش المحطات وحوش السماد بمحطة المنصورة، وكذا مراجعة واستغلال سكك المخازن بالمحطات.

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