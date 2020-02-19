أخبار مصر | الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات المصرية بالكلية الحربية

صرح بذلك اللواء أ.ح أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.

وأشار مدير الكلية الحربية، إلى أن التخصصـات المطلوبة من الذكور تشمـل الطب البشري والطب البيطري وطب الأسنان والصيدلة من الذكور الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه، ويمكن للأطباء البشرين الترشح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة في حالة اجتيازه المعايير والاختبارات المؤهلة لذلك.

ويشترط لدفعة الأطباء ألا يزيد السن في 1/4/ 2020 للأطباء البشرين والأسنان الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير عن (34) سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن (38) سنة، والأطباء البيطريين والصيادلة الحاصلين على درجة دبلوم دراسات عليا أو ماجستير عن (30) سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه (34) سنة.

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من خريجي الجامعات للدفعة (66) مختلط يشترط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراة فى تخصصات كلية العلوم الآتية ( كيمياء خاصة - كيمياء مزدوجة – ميكروبيولوجي – كيمياء حيوية – حيوان – بيولوجى – جيولوجيا – فيزياء – كيمياء تحليلية – حواسب وتكنولوجيا المعلومات).

بالإضافة إلى الذكور الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه من كليات الحاسبات والمعلومات والحقوق والتجارة ( محاسبة) والزراعة والتربية الرياضية واللغات ( إنجليزي – عبري – ألماني – فرنسي – ياباني – لغة عربية ) واقتصاد وعلوم سياسية وآداب علم نفس وآداب اجتماع وإعلام وصحافة وسينما وفنون جميلة " نحت ورسم " وتربية موسيقية، على أن لا يزيد السن فى 14 2020 للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير عن 30 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن ( 34) سنة.

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أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من الإناث يشترط أن تكون المتقدمة من الحاصلات على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات الصيدلة وآداب علم نفس ورئيسات تمريض على أن لا يزيد السن في 1/4/ 2020 للحاصلات على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير عن 30 سنة والحاصلات على درجة الدكتوراه عن ( 34) سنة.

وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط في جميع المتقدمين أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية دولة أخرى، وأن لا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك وأن لا يكون قد استقال أو فصل تأديبيًا من أي كلية أو معهد أو مدرسة، وأن لا يكون قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم إستخرجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم وأن لا يقل الطول عن (170) سم للذكور و(155) سم للإناث.

وأن يكون لائقًا طبيًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب في نفس الدفعة المتقدم لها في حالة عدم اللياقة الطبية، أن يجتاز بنجاح إختبارات اللياقة البدنية، وأن يؤدي بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد وللمرة الأولى، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والعرض الطبى العام والذي يشمل التحاليل الطبية المتقدمة، وأن يجتاز الاختبار الشخصي ( كشف الهيئة )، وأن يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للكلية الحربية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجودة بالكلية، وأن يكون حاصلا على المؤهل من الجامعات الحكومية والخاصة.

ويسمح للضباط الاحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، وأن يكون المتقدم حاصلًا على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه في نفس التخصص.

وتكون مدة الدراسة عام دراسي لجميع التخصصات ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، علمًا بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة يوم الإثنين الموافق 24/ 2/ 2020